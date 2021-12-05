В России и мире

Почти 350 тысяч беженцев прибыли в Россию с Украины и из Донбасса

Количество граждан, прибывших на территорию России с Украины и из Донбасса, за сутки увеличилось на 12,7 тыс. человек и составило на утро понедельника почти 348 тысяч (в их числе более 73 тысяч детей).

Свыше 297 тысяч человек прибыли в Россию с территории Донбасса, более 50 тысяч — с территории Украины через пункты пропуска в Белгородской, Брянской, Курской областях и Крыму, пишет ТАСС.

Сейчас прибывающих из Донбасса и с Украины людей принимают 33 региона России, где работают 327 пунктов временного размещения.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.