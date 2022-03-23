Госдума приняла закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине

Госдума единогласно приняла в трех чтениях закон партии «Единая Россия» о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии.
Он дает право военнослужащим, представителям силовых и федеральных структур, в том числе сотрудникам Росгвардии, на получение мер социальной поддержки. Это дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготный проезд на транспорте, санаторное и медицинское обслуживание.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.