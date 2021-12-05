Лавров назвал антироссийские действия приговором западной цивилизации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО назвал предпринимаемые сейчас в мире антироссийские действия приговором западной цивилизации.
Рестрикции в отношении Москвы нужны Западу, чтобы убрать препятствие в виде России на пути построения однополярного мира, считает он.
«Это все для того, чтобы постараться убрать, как они надеются (на Западе - ред.), препятствие в виде России на пути построения однополярного мира», - цитирует Сергея Лаврова ТАСС.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.
После этого США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, многие крупные зарубежные компании заявили, что ограничивают свою деятельность в РФ.