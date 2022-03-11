В Госдуме предложили ввести налог для временно покинувших РФ компаний

В Государственной думе предложили создать реестр коммерческих структур, ушедших с российского рынка или приостановивших работу на нем. Такую инициативу выдвинул депутат, член парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, пишет газета «Известия».
Кроме того, парламентарий предложил установить дополнительные налоги для тех иностранных компаний, которые решат вернуться на отечественный рынок.
Ранее почти 200 крупных западных брендов поставили на паузу деятельность в РФ. Среди них — Nike, Adidas, Zara, IKEA, Lego, Apple, Samsung, LG. Остановил продажи и «тяжелый люкс»: Chanel, LV, Rolex, Cartier, Balenciaga. В автомобильной отрасли приостановили работу с Россией Skoda, Volvo, BMW, Audi и другие. Netflix, ВBC, CNN прекратили вещание.