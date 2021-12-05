В России и мире

Путин заявил об отсутствии у РФ недобрых намерений в отношении соседей

Россия не имеет никаких недобрых намерений в отношении своих соседей, заверил 4 марта президент страны Владимир Путин на церемонии поднятия флага нового парома «Маршал Рокоссовский». По его словам, Россия только отвечает на недружественные шаги других государств.

«Хочу подчеркнуть еще раз: у нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей, и им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить каких-то ограничений. Мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим здесь никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения», — приводит слова Путина газета «Известия».

Также глава государства подчеркнул, что Россия продолжит свое развитие, «как бы ни было тяжело». По его словам, несмотря на все трудности, в стране будет укрепляться транспортная и логистическая инфраструктура.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые на следующий день были ратифицированы самими республиками и Москвой.

Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей украинской территории. Позже было объявлено о разрыве дипотношений с РФ.