Песков назвал огромной трагедией потери среди российских военных на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал огромной трагедией значительные потери среди российских военных в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британский телеканал Sky News.
«Да, у нас значительные потери среди военных. Это огромная трагедия», - заявил Песков в эфире.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.