В России и мире

Эксперты не исключают, что в России перестанут работать Windows и Microsoft Office

Директор по развитию бизнеса компании Vinteo Борис Попов не исключает, что американские компании начнут отзывать лицензии на использование в России базового программного обеспечения. В числе таких компаний он видит Microsoft и Zoom.

«Например, привычные всем продукты Microsoft просто перестанут работать. Для дальнейшего функционирования компаний и ведомств нужно будет в срочном порядке закупать российские операционные системы и базовые программные пакеты. Все остальное по срочности отойдет на второй план», – цитирует его Газета.ru.

Подобного мнения придерживается и генеральный директор компании-разработчика облачных сервисов Liberum Navitas Айрат Мустафин. По его словам, список компаний, которые могут прекратить или ограничить работу в России, широк. Однако, в первую очередь, по его словам, речь идет о сервисах, которые предоставляют глобальные компании в сфере коммуникации и хранения данных – будь то соцсети, профессиональные сервисы видео-конференц-связи или облачные сервисы.

«В зоне риска потенциально оказываются пользователи практически любого зарубежного поставщика облачных сервисов – Amazon, Google, в определенном смысле Meta. На прикладном уровне, критичным может оказаться недоступность Zoom и аналогичных услуг», – сказал он.

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко допустил, что проблемы возникнут и с использованием западных соцсетей, мессенджеров и видеохостингов: Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube.

Эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на сложность сложившейся ситуации, санкционный удар для России в сфере программного обеспечения не будет фатальным. По их словам, российские компании, особенно в сфере IT, умеют работать в сложных экономических реалиях и способны закрыть текущие и будущие потребности россиян.