Депутатам Госдумы от «Единой России» запретили самовольно покидать РФ

Депутатам Государственной Думы от «Единой России» запрещено покидать Россию без разрешения главы фракции Владимира Васильева, причем «решению уже не один день, ему несколько месяцев», рассказал руководитель Центрального исполнительного комитета партии, заместитель секретаря генерального совета партии Александр Сидякин.
«Да, это решение фракционное. И ему уже не один день. Ему несколько месяцев», - приводит слова Сидякина РИА Новости.
Он уточнил, что запрет распространяется только на членов фракции «Единая Россия» в Госдуме, а не на всю партию. «Членов партии ("Единая Россия" - ред.) под два миллиона, ну нет, конечно, (не распространяется - ред.), это фракционное решение», - сказал Сидякин.