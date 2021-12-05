Генассамблея ООН приняла резолюцию по действиям России на Украине

Генеральная Ассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла сегодня, 2 марта, резолюцию с осуждением операции России на Украине, пишет ТАСС.
Ранее РФ заблокировала в Совете Безопасности всемирной организации аналогичный по содержанию документ. Резолюция Генассамблеи не имеет обязательной юридической силы.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.