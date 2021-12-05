Эстония, Латвия и Литва высылают сотрудников посольств России, сообщают министерства иностранных дел трех стран.
«Эстония высылает трех дипломатических сотрудников российского посольства в Таллине, которые нарушали Венскую конвенцию. Они напрямую и активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую незаконные военные действия России», - цитирует РИА Новости сообщение эстонского МИД.
Латвия высылает трех сотрудников посольства России в связи с деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу. «Решение было согласовано с Литвой и Эстонией», - написал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич в Twitter.
Литва же объявила четырех сотрудников посольства России персонами нон грата.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.
После этого США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, многие крупные зарубежные компании заявили, что ограничивают свою деятельность в РФ.