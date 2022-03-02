Общество

Игорь Савицкий назвал русских и украинцев одним народом

Известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий в прямом эфире ПЛН-ТВ 2 марта высказался об истории русских и украинцев.

«Мы с украинцами — один народ. Украинцы, белорусы, русские — один народ», — подчеркнул он.

Согласно генетическим исследованиям, продолжил Игорь Савицкий, выяснилось, что русская нация включает в себя Россию, Белоруссию, Украину и Польшу. «Генетически — мы один народ», — сказал он.

Игорь Савицкий напомнил, что в древности окраинными именовались пограничные земли Руси. Он рассказал, что в Ипатьевской летописи упоминается Переславская окраина, а также Галицкая окраина (Брест, Угровск, Верещиин, Комов). Кроме того, заметил он, в летописях говорится и о селах псковской окраины. «И мы тоже являемся ''украинцами'' (живущими у окраины — ред.)», — заметил он.

«К сожалению, об этом сегодня никто не говорит», — добавил Игорь Савицкий.