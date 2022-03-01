Общество

В Псковской области увеличат региональный фонд по предупреждению ЧС

В Псковской области увеличат региональный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

«Дал поручение увеличить региональный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и резервный фонд администрации области», - отметил он.

Губернатор обратил внимание на то, что в последние дни против РФ ввели беспрецедентный пакет санкций и ограничений.

«Этот недружественный шаг мы встречаем с холодной головой и пониманием дела. Провел совещание с заместителями, на котором обсудили первоочередные шаги по поддержке нашей экономики. Ситуация объективно непростая. На территории нашего региона работают предприятия с иностранным капиталом, совместные предприятия, а также компании, чей производственный цикл завязан на комплектующих из-за рубежа. Есть и строительные объекты, где могут быть сбои поставок строительных материалов и оборудования. В каждом случае необходим адресный подход. Поэтому принял решение возобновить работу оперативного штаба при администрации области по обеспечению устойчивого функционирования экономики Псковской области. Поручил подготовить предложения, которые обсудим уже завтра», - рассказал он.

В том числе проанализируют запланированные статьи расходов в бюджете. «Возможно, какие-то позиции поставим на паузу, чтобы сейчас поддержать наши предприятия», - сообщил глава региона.

«Работаем в штатном режиме, но, как всегда, прогнозируем ситуацию наперед, чтобы своевременно принимать необходимые решения. Готовы к различным вариантам развития ситуации», - добавил Михаил Ведерников.