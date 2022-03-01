В Псковской области увеличат региональный фонд по предупреждению ЧС

В Псковской области увеличат региональный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.
Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова
«Дал поручение увеличить региональный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и резервный фонд администрации области», - отметил он.
Губернатор обратил внимание на то, что в последние дни против РФ ввели беспрецедентный пакет санкций и ограничений.
В том числе проанализируют запланированные статьи расходов в бюджете. «Возможно, какие-то позиции поставим на паузу, чтобы сейчас поддержать наши предприятия», - сообщил глава региона.
«Работаем в штатном режиме, но, как всегда, прогнозируем ситуацию наперед, чтобы своевременно принимать необходимые решения. Готовы к различным вариантам развития ситуации», - добавил Михаил Ведерников.