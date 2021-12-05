Андрей Турчак: Пенсии жителям освобожденных территорий Донбасса установят, исходя из стажа

Пенсии жителям освобожденных территорий Донбасса будут установлены, исходя из стажа, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
Андрей Турчак посетил ПВР в поселке Володарское в ДНР. Сюда прибывают жители Мариуполя, других сел и городов, которые подвергаются атаке со стороны вооруженных формирований Украины. Людей обеспечивают первым необходимым, оказывают медицинскую помощь, после чего эвакуируют в Россию. Ежедневно в пункт поступают и покидают его в среднем около 1700 человек, пишет телеграм-канал партии.
Вместе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным и депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным секретарь Генсовета пообщался с беженцами. «В Ростове есть несколько пунктов временного размещения, дальше – по вашему выбору. В пунктах создаются все условия. Дети везде ходят в школу. Кто готов остаться, чтобы у вас не было никаких сомнений: Россия здесь навсегда», – подчеркнул Андрей Турчак.
В ходе беседы жители Мариуполя, которые находятся в ПВР в поселке Володарское, задали вопрос о назначении пенсий. «Пенсии пока назначаются минимальные. Как только все пенсионные дела будут установлены, соответственно, начнут выплачиваться пенсии. Исходя из стажа», – сказал Андрей Турчак.
Также во время разговора с секретарем Генсовета «Единой России» прозвучал вопрос, кто восстановит разбитый город. «Россия будет все восстанавливать. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся – и все сделаем. Все восстановим», – сказал Андрей Турчак.