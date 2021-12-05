Мужчину в Москве арестовали по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы впервые с начала военной операции на Украине арестовал гражданина России по подозрению в госизмене. Об этом в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.
В Лефортовском суде подтвердили, что 2 марта было рассмотрено ходатайство ФСБ об аресте Ю. Н. Абрамова, подозреваемого в госизмене, однако о результате его рассмотрения не сообщили.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России предупредила россиян об уголовной ответственности за оказание финансовой помощи иностранному государству в ущерб безопасности РФ.