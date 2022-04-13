Общество

Глава Псковского облсовпрофа раскрыл подробности приема беженцев в «Голубых озерах»

«Будем смотреть, как будет развиваться ситуация в ходе проведения специальной операции. Мы все рассчитываем, что это будет недолго, может, кто-то будет возвращаться уже к себе домой», - сказал глава Псковского облсовпрофа и заверил, что никого из прибывших на территорию региона не дадут в обиду и каждого обеспечат всем необходимым.

Он добавил, что на сегодняшний день с беженцами активно работают миграционная служба, социальная защита, комитет по труду и занятости населения и другие структуры. Людям предлагают трудоустроиться с предоставлением жилья. Некоторые беженцы планируют в ближайшее время покинуть территорию Псковской области и уехать к родственникам в другие регионы.

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Он добавил, что пока беженцев разметили на территории здравницы до 1 мая, но при необходимости срок их нахождения в «Голубых озерах» могут продлить. «Пока, предварительно, это до 1 мая, но мы понимаем, что, наверняка, 1 мая еще какое-то количество беженцев на территории будет, дальше будем смотреть», - отметил Игорь Иванов.

«В понедельник прибыл состав с беженцами с ДНР и ЛНР, мы их размещаем на нашем объекте в Опухликах, это санаторий "Голубые озера". <...> Размещаем, организовано и питание, и сопровождение, кому необходимо, оказывается медицинская помощь. Категории разные, есть и непростые, есть дети, есть люди, которым требуется особый уход, но это наш долг. Сегодня надо объединяться, быть всем вместе, надо друг другу помогать», - сказал Игорь Иванов.

Беженцев с территории Донбасса разместили в санатории «Голубые озера» в Невельском районе. Об этом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель Псковского областного Совета профсоюзов Игорь Иванов.

В опросе приняло участие 175 человек

В опросе приняло участие 175 человек

Готов, если буду видеть в этом материальную выгоду

Не готов. Пусть этим занимаются предприятия по сортировке отходов

Готов, если мне объяснят, как именно и что нужно делать

Пока не готов. Не уверен, что в этом есть смысл

Разделяю и складываю в специальные контейнеры бумагу и пластик

Не готов. Раньше без этого жили и дальше проживем

Готов, давно уже раздельно собираю бумагу, пластик, стекло, пищевые отходы

Готовы ли вы лично заниматься раздельным сбором мусора?

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SWIFT сообщила о готовности к отключению ряда российских банков

Программу «Орел и решка» перестанут показывать на телеканале «Пятница»

Почти 140 детей завершили вакцинацию от COVID-19 в Псковской области

Зеленский покинул Киев, заявили в Госдуме

Эстония и Латвия закроют свое воздушное пространство для российских самолетов

Михаил Ведерников прокомментировал спецоперацию РФ на территории Украины

Россия наложила вето на резолюцию ООН о прекращении операции на Украине

Путин призвал украинских военных брать власть в свои руки

Путин готов отправить делегацию в Минск на переговоры с Украиной

МИД России назвал условие проведения переговоров с Украиной

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж

Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Великобритании

Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе

Две тонны гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса собрали в Псковской области

Андрей Турчак анонсировал открытие нового направления волонтерской помощи на Донбассе

На Украине объявили всеобщую мобилизацию

В США отменили выступление одного из создателей псковского «Крещендо»

Макрон заявил, что передал Путину просьбу Зеленского по переговорам

Российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС

Украина потеряла контроль над районом на границе с Крымом

Более 80 объектов военной инфраструктуры Украины вывели из строя в результате ударов ВС России

Президент России назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой

Одиночные пикеты политических активистов состоялись в Пскове

Латвия прекратит выдавать визы россиянам

Более двух тонн гуманитарного груза собрали в Псковской области для беженцев из Донбасса

Андрей Маковский: Россия никогда не будет страной-изгоем

Наталья Горбачева: Военной спецоперации в Донбассе давно ждали российские патриоты

Анатолий Копосов: Россия не планирует оккупировать Украину

Антон Минаков: Военная спецоперация в Донбассе — часть большого плана

Олег Брячак: Ситуация стабилизируется, когда в Донбасс войдут наши миротворцы

Андрей Турчак рассказал о целях спецоперации в Донбассе

Лев Шлосберг: Война придет в Россию очень скоро

Евгений Михайлов: Будем надеяться, наши войска не понесут больших потерь

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

ФСБ сообщила об обстреле российского погранпункта со стороны Украины

Лукашенко опроверг участие белорусских военных в спецоперации в Донбассе

Радиомарафон «Военная операция РФ на территории Украины. Что же будет с Родиной и с нами?» ВИДЕО

Радиомарафон «Военная операция РФ на территории Украины. Что же будет с Родиной и с нами?»

Псковский международный аэропорт продолжает работу в штатном режиме

Минобороны сообщило о подавлении средств ПВО Украины

Росавиация: Аэропорты в 12 городах России приостановили работу

Военное положение введено на всей территории Украины

Минобороны России сообщило об ударах по военным аэродромам Украины

СМИ сообщают о взрывах в городах Украины

Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе

Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Киева

«Наложили в квадрате»: Андрей Турчак прокомментировал новые санкции против России

Большинство россиян поддерживают решение о признании независимости ЛНР и ДНР

Андрей Турчак - Донбассу: Мы всегда рядом. ВИДЕО

Андрей Турчак прибыл в прифронтовую зону в Донецке

Центры поддержки беженцев из Донбасса предложили открывать в приемных «Единой России»

Совфед дал согласие президенту на использование вооруженных сил за рубежом

Владимир Путин попросил у Совфеда разрешение использовать армию за рубежом

Артур Гайдук о признании Россией ДНР и ЛНР: Я все еще надеюсь, что это просто политические игры

Игорь Савицкий: Признание независимости ДНР и ЛНР - шаг к миру

Армен Мнацаканян назвал своевременной мерой признание ДНР и ЛНР

Александр Козловский: Признание независимости ДНР и ЛНР продиктовано обстоятельствами

Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Люди от хорошей жизни не бегут - Андрей Маковский о беженцах из Донбасса

Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР

Антон Минаков: Псковичей проблемы на Украине волнуют во вторую и третью очередь

Красный Крест объявил о сборе помощи для беженцев из ЛНР и ДНР в Псковской области

Парламенты ЛНР и ДНР ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией

В Псковской области трудоустроят беженцев из Донбасса

При необходимости России придется оказать ДНР и ЛНР военную помощь — Олег Грицаев

Настало время поддержать жителей Донбасса - Александр Борисов

Великолукский бизнесмен Дмитрий Матвеев назвал возможные экономические последствия признания ДНР и ЛНР

Евгений Михайлов оценил возможные последствия признания ЛНР и ДНР

Дмитрий Михайлов: В ДНР и ЛНР живут наши братья-славяне

Олег Брячак назвал «очень человечным» решение о признании ДНР и ЛНР

Антон Минаков назвал предательской позицию «Яблока» против признания независимости ЛНР и ДНР

В партии «Яблоко» прокомментировали решение о признании ДНР и ЛНР

Андрей Турчак: Жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно, а не выживать

Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР

Решение по вопросу признания ДНР и ЛНР будет принято 21 февраля — Путин

Рубль усилил снижение после просьб глав ДНР и ЛНР к Путину признать независимость

Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик

Около 80% россиян одобрили решение о приеме эвакуированных из ДНР и ЛНР - опрос

Михаил Ведерников заявил о готовности принять в регионе до 400 беженцев из ДНР и ЛНР

Андрей Турчак: «Единая Россия» окажет гуманитарную помощь эвакуированным из Донбасса

Более 60 тысяч жителей Донбасса прибыли в Россию

Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за эвакуации жителей Донбасса

Главы ДНР и ЛНР подписали указы о проведении всеобщей мобилизации

Байден заявил, что Россия попытается атаковать Украину в ближайшие дни

МЧС ДНР планирует вывезти в Россию около 700 тыс. жителей

Турчак: «Единая Россия» отправляет молодежный актив в Ростов для оказания помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР

В Донецке взорвали машину начальника Народной милиции

СМИ сообщили о начале эвакуации жителей ДНР в Россию

Глава ДНР объявил о начале массовой эвакуации населения республики в Россию

На Совет ГД отправили два проекта постановления по признанию ДНР и ЛНР

Заседание о признании независимости ЛНР и ДНР анонсировали в Госдуме