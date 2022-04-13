Глава Псковского облсовпрофа раскрыл подробности приема беженцев в «Голубых озерах»

Беженцев с территории Донбасса разместили в санатории «Голубые озера» в Невельском районе. Об этом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель Псковского областного Совета профсоюзов Игорь Иванов.
Он добавил, что пока беженцев разметили на территории здравницы до 1 мая, но при необходимости срок их нахождения в «Голубых озерах» могут продлить. «Пока, предварительно, это до 1 мая, но мы понимаем, что, наверняка, 1 мая еще какое-то количество беженцев на территории будет, дальше будем смотреть», - отметил Игорь Иванов.
Он добавил, что на сегодняшний день с беженцами активно работают миграционная служба, социальная защита, комитет по труду и занятости населения и другие структуры. Людям предлагают трудоустроиться с предоставлением жилья. Некоторые беженцы планируют в ближайшее время покинуть территорию Псковской области и уехать к родственникам в другие регионы.
«Будем смотреть, как будет развиваться ситуация в ходе проведения специальной операции. Мы все рассчитываем, что это будет недолго, может, кто-то будет возвращаться уже к себе домой», - сказал глава Псковского облсовпрофа и заверил, что никого из прибывших на территорию региона не дадут в обиду и каждого обеспечат всем необходимым.