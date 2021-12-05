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Сергей Лавров: Решение кризиса вокруг Украины будет найдено

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено, условия РФ минимальны, пишет РИА Новости.

Фото: пресс-служба МИД РФ

«Конечно, решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны, они обсуждаются в том числе на переговорах с украинской стороной, как это было в Гомеле, как должно состояться сегодня», - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

Напомним, обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые на следующий день были ратифицированы самими республиками и Москвой.

Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей украинской территории. Позже было объявлено о разрыве дипотношений с РФ.