Экономика

Как сохранить финансовые накопления

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о способах сохранить финансовые накопления. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На протяжении последних недель одна из актуальных проблем для россиян - сбережение своих накоплений. Многие в первый же день начала спецоперации России на Украине бросились снимать деньги со счетов и покупать продукты питания, товары первой необходимости, бытовую технику, лекарства.

По мнению ряда экспертов, этот ажиотажный спрос привел к спекулятивному повышению цен и созданию искусственного дефицита некоторых продуктов. Скачки валют сейчас диктуют цены на оставшиеся в России импортные товары. Впрочем, отечественные производители тоже заявляют о повышении стоимости своей продукции: от кондитерских изделий до автозапчастей. Многие граждане скупают все, что видят, пока это есть в наличии и стоит умеренно дорого. Можно сказать, они инвестируют свои сбережения в продукты.

Есть мнение, что хранить деньги в рублях сейчас небезопасно, так как российская валюта стремительно теряет свои позиции. Хотя многие банки существенно увеличили ставки по вкладам. Некоторые аналитики рынка уверены, что лучше вкладывать средства в недвижимость и автомобили.



Так как же лучше распорядиться сбережениями, чтобы они не пропали? Ответ на этот вопрос дадут псковские эксперты сегодня в «Дневном дозоре».

Открытие депозита в банках РФ назвал наиболее эффективным способом сохранить сбережения заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Сергей Зуев. Приобретать недвижимость или автомобиль стоит сейчас только в том случае, если покупка была запланирована, отметил собеседник. Но важно внимательно смотреть на условия приобретения, так как сейчас много авто по спекулятивным ценам, и деньги можно скорее потерять, чем вложить. А вот недвижимость – это вечные активы, считает Сергей Зуев.

«Наиболее эффективным инструментом для сохранения своих денежных средств является открытие депозита в банках Российской Федерации, этому способствует повышение ставок по депозитам в связи с увеличением ключевой ставки Центрального Банка России. Вклад можно открыть на три месяца, на год. Думаю, сейчас это самый эффективный инструмент, чтобы не потерять свои средства, потому что в такой период неопределенности возникает желание срочно куда-то вложиться, что-то приобрести, и можно приобрести активы, которые потом очень быстро обесценятся. Все мы знаем, что сейчас очень популярна тема криптовалют, в этом нужно хорошо разбираться и с холодной головой подходить к вопросу инвестирования в такие сложные активы. Поэтому я предлагаю гражданам либо приобрести товар, который им действительно необходим, товар длительного спроса, либо открыть депозит».

Сейчас не время продавать, время покупать. Так прокомментировала возможность вложения денег в недвижимость заместитель генерального директора группы компаний «ЛУГ» Светлана Сибилькова. Она подчеркнула, что вклад в недвижимое имущество – это самый надежный способ сохранить сбережения, при этом не важно, покупать жилье сразу за наличный расчет или брать в ипотеку.

«За 17 лет я не видела ни одного отката цены назад. Мы сейчас не говорим об инвестиционной привлекательности квартиры для того, чтобы на ней заработать, мы говорим о фиксации рубля. Да, это прекрасный вариант. Причем он позволяет сохранить деньги и тем, у кого их больше (полный расчет), и тем, у кого их меньше (собственные средства и дешевая ипотека), а для людей, которые смотрят гораздо дальше вперед и с инвестиционной целью, и с фиксацией рубля - советую приобретение коммерческой недвижимости. Если уходить в вопрос далеко, там можно говорить про покупку облигаций и прочего, про вложение в те акции, которые сейчас подешевели, но это сложно. Есть вызов сегодняшнего дня, и люди хотят надежности. Это не моя придумка, сегодня недвижимость — это надежное вложение, это стопроцентная фиксация рублевых накоплений».

Инвестировать в образование и свое здоровье посоветовал председатель комитета по экономической политике Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Он отметил, что пик стоимости валют и золота прошел, деньги нужно тратить на себя, в том числе для того, чтобы переориентироваться в сфере занятости.

«Нам мой взгляд, если у кого-то еще осталось, что инвестировать, то инвестировать стоит в образование и в свое личное здоровье. Я бы не покупал ни золото, ни валюту, потому что, по большому счету, сейчас пик всех этих валют, просто нет смысла тратить на них деньги, нужно тратить на себя, на образование. Сейчас как раз есть уникальная возможность уделить этому больше внимания, возможно, где-то переориентироваться, учитывая, что у нас очень высокий спрос на IT-сферу. Я бы инвестировал в себя и в здоровье».

Вложить имеющиеся сбережения в автомобили и золото посоветовал председатель Псковского областного регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Стас Осовский. Но такой совет актуален для обывателя, а вот бизнесменам, по его мнению, нужно подумать о новых возможностях для работы.

«Для того, чтобы сохранить свои наличные сбережения, необходимо успеть их своевременно израсходовать на такие активы, как автомобили и золото, если речь идет о населении, а если речь идет о бизнесменах, то предвидится рост в сфере продаж действующего бизнеса. Сейчас многие хотят продать свой бизнес, и если есть желание и возможность, это самое выгодное направление в текущие дни».

Лучшая тактика в краткосрочной перспективе – положить деньги в банк под проценты, в долгосрочной – приобрести недвижимость. Такое мнение высказал доктор экономических наук Михаил Николаев. По его словам, нет смысла скупать товары на ажиотажном спросе, поздно покупать валюту. Приобретать автомобиль в инвестиционных целях не стоит, считает Михаил Николаев, так как купленный по высокой стоимости, он затем будет только падать в цене.

«Приобретение недвижимости у нас традиционно рассматривается как хорошая инвестиция, но нужно понимать, что цены на недвижимость сейчас высокие, падать они, скорее всего, не будут (рублевые цены). Падать они вряд ли будут, будут ли они сильно расти — вопрос тоже во многом упирается в платежеспособный спрос, чтобы цены росли, должен быть платежеспособный спрос. Сложно прогнозировать цены на недвижимость, но я думаю, что во многом потенциал роста цен на недвижимость исчерпан, то есть, наверное, для долгосрочной инвестиции можно вложить деньги в недвижимость. Дальше, надо понимать, что, если сдавать ее в аренду, придется платить налоги, коммунальные платежи. Налог на имущество у нас не такой и большой, но дальше все так или иначе появятся дополнительные расходы. То есть недвижимость можно рассматривать как консервативную долгосрочную инвестицию».

Покупать доллары и юани, недвижимость и землю советует известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий. Это те активы, в которые можно уходить во время кризиса. Самое главное – не суетиться и не стоит переходить с одних активов на другие, выработав одну тактику, нужно ей следовать, иначе можно потерять деньги, подчеркнул бизнесмен.

«Сегодня советы всех экспертов, включая меня, мало чего стоят, потому что такой ситуации, как сегодня, вообще-то за мою жизнь, например, никогда не было. Тем, кто интересуется, как сохранять сбережения в таких условиях, стоит почитать в Интернете, что сегодня делают иранские граждане, что они делали год назад, пять лет назад, это будет полезно, там очень много полезных советов. Тем, у кого есть накопления, сегодня при возможности нужно покупать доллары или юани. Эти две валюты сегодня, по моему, можно еще покупать. Инфляция будет. Если вам предлагают взять ипотеку под 20%, как мне кажется, – берите. Конечно, спад на цену жилья будет, но это будет так называемый долларовый спад. Опять же, всегда хорошо будет стоить земля. Земли больше не становится. Это такие активы, в которые необходимо уходить в такой кризис. Еще у предпринимателей есть такая старая поговорка: в случае инфляции нужно уходить из денег в товар. Любой товар, ликвидный товар, конечно, по большому счету, является каким-то гарантом сохранения денег и сбережений».

Многие эксперты указывают сейчас на выгодность вкладов, резюмирует наш экономический обозреватель Алексей Овчинников. Когда Центробанк повысил ключевую ставку до 20% годовых, банки одними из первых отреагировали на ситуацию и улучшили условия по вкладам. Сейчас самые выгодные предложения – это депозиты на короткий срок до трех месяцев, отметил Алексей. Пока еще там можно увидеть ставки до 23% годовых. Почему стоит поторопиться с принятием решения положить деньги под депозит и насколько выгодно вкладывать средства в валюту, золото и криптовалюту - в комментарии нашего экономического обозревателя.

«Стоит поторопиться, потому что в ближайшее время ставка может еще уменьшиться. Это будет зависеть от того, какое решение примет Центробанк 18 марта на очередном заседании. Есть еще накопительные счета, там сейчас тоже довольно привлекательные проценты, порядка 20% годовых в рублях. Здесь срок на ставку никак не влияет, но надо иметь в виду, что банк вправе в одностороннем порядке эту ставку изменить. То есть, когда ставки на рынке снизятся, они автоматически снизятся и на накопительном счете. Есть и такой вариант, как валюта, но тут, боюсь, все не так просто, нужно учитывать несколько нюансов. Во-первых, курс на покупку пока можно считать слишком завышенным, кроме того, он крайне неустойчив. Если покупать доллары по завышенному курсу, в будущем, возможно, придется продавать в убыток, особенно, если мы говорим о какой-то краткосрочной перспективе. Золото, о котором сейчас очень много говорят эксперты, увы, тоже сложно назвать идеальным вариантом для инвестиций. Цены на этот металл тоже подвержены постоянным колебаниям, сейчас возникают серьезные вопросы с ограничением по покупке драгоценного металла, и тем более никогда не теряет актуальности вопрос необходимости безопасного хранения золота, не стоит забывать, что, как и с валютой, разница в цене продажи и покупки всегда очень существенна. Все это несет неопытному инвестору очень большие риски. Некоторые аналитики предлагают сегодня обратить внимание на криптовалюты (не только как на способ платежа, но и как на объект для инвестирования). Сложно тут что-то рекомендовать, потому что криптовалюта — тоже достаточно волатильный инструмент, в том числе и для вложения денег, но, возможно, стоит обратить внимание на так называемые стейблкоины, потому что они привязаны к стоимости других активов, к тому же золоту или доллару. Фондовый рынок — облигации, акции, ПИФы — пока ничего этого нет, рынок не работает уже третью неделю, но, возможно, стоит немного подождать, дождаться открытия торгов, хотя бы по облигациям федерального займа ОФЗ. Из-за роста ключевой ставки и повышенных рисков доходность по ОФЗ растет и, скорее всего, в итоге превысит сегодняшние ставки по вкладам, поэтому это достаточно любопытный инструмент. Перспективно выглядят и облигации с плавающими ставками, так называемые флоатеры. В теории они защищены от ситуации повышенной волатильности, поскольку их ставки привязаны или к индексу потребительских цен, или к курсу доллара, ключевой ставке или ставке RUONIA (RUONIA - усредненное взвешенное значение процентных ставок, по которым крупнейшие банки России кредитуют друг друга на период «овернайт» - ред.). И не могу не отметить, что очень многие эксперты сегодня предлагают вкладывать в себя, то есть заняться вложением денег в самообразование, в здоровье, в конце концов купить то, что давно откладывалось».

Из всего озвученного нашими сегодняшними экспертами преобладают три совета по сохранению накоплений: воспользоваться предложениями банков по депозитам, покупать недвижимость и заняться самообразованием. Если с предложениями инвестировать остаток средств в продукты, валюту или автомобиль согласны не все, то эти три рекомендации не вызывают разногласий. Другое дело, у какой части россиян есть хотя бы скромные сбережения и минимальная финансовая грамотность, которые не позволят скупить на последние деньги гречку и сахар по завышенным ценам.

Татьяна Иванова и Дина Дабришюте