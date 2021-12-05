В России и мире

Президент Украины заявил о готовности к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому каналу CNN заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service

«Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров, и я тоже», - приводит слова Зеленского РИА Новости.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.

28 февраля прошел первый раунд переговоров России и Украины в Белоруссии, он длился около пяти часов. Второй раунд переговоров делегаций России и Украины состоится 2 марта в районе Беловежской пущи.