Политика

Дмитрий Михайлов: В ДНР и ЛНР живут наши братья-славяне

Решение признать Донецкую и Луганскую Народную Республики было правильным. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил секретарь псковского обкома КПРФ, руководитель фракции компартии в областном Собрании Дмитрий Михайлов.

«Партия КПРФ и выходила с инициативой, чтобы Луганскую и Донецкую Народные Республики признали, ведь там живут наши братья-славяне, поэтому мы и должны их защищать. Это решение правильное», - сказал Дмитрий Михайлов.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 21 февраля.