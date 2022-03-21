Псковские полицейские танцем поддержали российскую армию

К Всероссийской национальной эстафете #Россия_Мы присоединился творческий коллектив управления МВД России по Псковской области. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Видео: официальная страница Управления МВД России по Псковской области в соцсети «ВКонтакте»
В регионах страны проходит Всероссийская национальная эстафета #Россия_Мы в поддержку солдат российской армии. Акция призвана показать объединяющую силу народов России. К Ростовской области, где стартовала акция, уже присоединились Кубань, Воронеж, Крым, Ставрополь, Белгород и Тамбов, говорится в сообщении.
Хореографический ансамбль полицейских «Рубеж» присоединился к акции.
«В России каждая национальность, каждый народ имеет свой уникальный облик. Сейчас, в трудное время, нам необходимо объединиться. Хотя мы и общаемся на разных языках, но существует язык танца, который понимает каждый народ в России», - отмечают организаторы эстафеты.