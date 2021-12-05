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США пригрозили перехватывать российские самолеты

Пилотам и экипажам российских самолетов грозит задержание, если они нарушат воздушное пространство США. Об этом заявила Федеральная авиационная администрация.

«Эксплуатируемые самолеты, указанные в инструкции, которые не подчинятся ей, могут быть перехвачены, их пилоты и другие члены экипажа задержаны и допрошены правоохранительными органами или сотрудниками безопасности», — приводит РИА Новости текст сообщения.

Исключение сделают для самолетов, участвующих в гуманитарных операциях, утвержденных авиавластями, а также для следующих с дипломатическими целями. Но для этого нужно будет получать соответствующее разрешение в Минтрансе.

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Напомним, накануне США вслед за Евросоюзом, Канадой и некоторыми другими странами закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков. Эта мера — часть пакета санкций, которые Запад вводит против России после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе.

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В ответ Москва запретила авиакомпаниям из этих стран полеты над своей территорией.