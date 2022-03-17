Экономика

Эксперт спрогнозировал сроки возврата западных компаний в Россию

Иностранные компании, объявившие о приостановке своей деятельности на российском рынке, скорее всего начнут возвращаться в страну к лету, заявил заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов.

«Зарубежные предприятия, которые объявили о временной приостановке своей деятельности в России, к лету, думаю, начнут потихоньку возвращаться. Особенно те, которых могут легко заменить их конкуренты. Почему? Просто потому, что это выгодно. Ведь уйдя из страны, они начали терять огромные деньги», - цитирует его РИА Новости.

Способствовать возвращению иностранных компаний, по мнению эксперта, будет и дальнейшая стабилизация на финансовом рынке России.

«На сегодняшний день никакого коллапса на нашем финансовом рынке нет. Рубль больше не падает, как это предсказывали некоторые, кто-то предполагал даже, что он опустится до отметки в 200-300 рублей. Экспорт сократился лишь по некоторым позициям, но он по-прежнему продолжается. И по мере того как рынок, я надеюсь, будет входить в плавное русло, можно будет строить планы как среднесрочные, так и долгосрочные», - добавил Владимир Миловидов.

Он отметил, что дать четкий прогноз по конкретным компаниям на данный момент представляется затруднительным. «На место ушедшей Samsung, допустим, может прийти китайская компания, производящая аналогичную продукцию, которая в итоге вытеснит южнокорейского гиганта из России. Неудивительно, что, приостанавливая свою деятельность у нас, представители Samsung в мягкой форме оговаривали разные варианты возможного сотрудничества с Россией. И примеров таких, касающихся и американских, и европейских компаний, можно привести немало», - заметил он.