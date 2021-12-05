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Путин предложил обсудить санкции против России со стороны «империи лжи»

Президент России Владимир Путин предложил на совещании по экономике обсудить санкции, которые вводит так называемая «империя лжи» - западное сообщество.

«Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами. Мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным — ред.) обсуждали эту тему. Имею в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении, это империя лжи, пытается реализовать в отношении нашей страны», — цитирует его РИА Новости.

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Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили новые санкции - под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.