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Заседание о признании независимости ЛНР и ДНР анонсировали в Госдуме

Проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР планируют рассмотреть в начале следующей недели на Совете Госдумы, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Ранее источник в Госдуме сообщил, что решение относительно обращения к президенту РФ о признании ЛНР и ДНР независимыми может быть принято на Совете Думы 14 февраля.

«Сейчас собираются в начале следующей недели рассматривать. Сначала на Совете в Думе, видимо, будут - соберутся лидеры, обсудят, потом уже будем рассматривать непосредственно на комитетах и далее в соответствии с протоколом», - приводит слова политика РИА Новости.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. Позднее первый замглавы фракции коммунистов Николай Коломейцев сообщил, что Совет Госдумы принял решение рассмотреть обращение в феврале.