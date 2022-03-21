Филиалы компании «Россети» начали сбор продуктов и одежды для беженцев из Украины

Компании «Россети Северо-Запад» и «Россети Янтарь» начали сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад».
Фото: пресс-служба Псковского филиала «Россети Северо-Запад»
«Сотрудники компаний помогут тем, кто вынужденно покидает родные места, чтобы вдали от дома люди чувствовали доброту, заботу и искреннюю поддержку», - отметили в филиале.
В пунктах сбора в исполнительных аппаратах и филиалах компаний принимают продукты с длительным сроком хранения, детское питание, одежду и обувь, средства личной гигиены, бытовую химию, одеяла и подушки, постельное белье, книги, игрушки, канцелярские принадлежности.
Все собранные вещи передадут в государственные пункты сбора гуманитарной помощи.