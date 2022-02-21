В США отменили выступление одного из создателей псковского «Крещендо»

Концертный зал Карнеги-Холл в Нью-Йорке и Венский филармонический оркестр отменили концерты дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Об этом в Telegram сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Как уточняют «Известия», Венским филармоническим оркестром место Гергиева займет канадец Янник Незе-Сеген.
Там добавили, что пианист Денис Мацуев не выступит с оркестром в пятницу, 25 февраля. Солист этой программы будет объявлен позже. Причину таких замен организаторы не объявили.
Напомним, Денис Мацуев - один из создателей музыкального фестиваля «Крещендо» в Пскове. В 2021 году фестиваль вновь провели в городе после четырехлетнего перерыва.