Культура

В США отменили выступление одного из создателей псковского «Крещендо»

Концертный зал Карнеги-Холл в Нью-Йорке и Венский филармонический оркестр отменили концерты дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Об этом в Telegram сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Как уточняют «Известия», Венским филармоническим оркестром место Гергиева займет канадец Янник Незе-Сеген.

«Карнеги-холл и Венский филармонический оркестр сегодня объявили, что Янник Незе-Сеген сменит Валерия Гергиева на месте дирижера на трех концертах в Карнеги-холл с пятницы, 25 февраля, по воскресенье, 27 февраля», — сообщили в пресс-службе концертной площадки.

Там добавили, что пианист Денис Мацуев не выступит с оркестром в пятницу, 25 февраля. Солист этой программы будет объявлен позже. Причину таких замен организаторы не объявили.

Напомним, Денис Мацуев - один из создателей музыкального фестиваля «Крещендо» в Пскове. В 2021 году фестиваль вновь провели в городе после четырехлетнего перерыва.