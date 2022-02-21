Настало время поддержать жителей Донбасса - Александр Борисов

Настало время поддержать жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил депутат Государственной Думы от Псковской области, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Александр Борисов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
По его словам, те шаги, которые предпринял Владимир Путин, позволят предотвратить войну, которая еще не началась.
«Не хочется говорить о плохом, понятно, что будут какие-то недружественные шаги от наших западных партнеров, санкции. Мы все это проходили, и знаем, как с этим бороться. Жители Донбасса восемь лет боролись за свое право говорить на русском языке, поэтому настало время их поддержать», - отметил Александр Борисов.
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.