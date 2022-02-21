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Политика

Настало время поддержать жителей Донбасса - Александр Борисов

22.02.2022 12:02|ПсковКомментариев: 3

Настало время поддержать жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил депутат Государственной Думы от Псковской области, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Александр Борисов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Настроение в Госдуме приподнятое, так как накануне она приняла обращение к президенту с инициативой о признании независимыми ДНР и ЛНР. Сегодняшнее голосование, думаю, покажет, что депутаты поддерживают нашего верховного главнокомандующего - президента - в этом решении (признании независимости ДНР и ЛНР - ред.) и наверняка ратифицируют  договоры о дружбе. Вне всякого сомнения, ситуация на Донбассе накалена до такой степени, что уже необходимо было принимать какие-то решительные и меры и, конечно, ни в коем случае не допустить войны», - подчеркнул Александр Борисов.

По его словам, те шаги, которые предпринял Владимир Путин, позволят предотвратить войну, которая еще не началась.

«Не хочется говорить о плохом, понятно, что будут какие-то недружественные шаги от наших западных партнеров, санкции. Мы все это проходили, и знаем, как с этим бороться. Жители Донбасса восемь лет боролись за свое право говорить на русском языке, поэтому настало время их поддержать», - отметил Александр Борисов.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Теги: #Единая Россия #ЛНР #ДНР
Источник: Псковская Лента Новостей
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