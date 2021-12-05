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Глава ДНР объявил о начале массовой эвакуации населения республики в Россию

Власти начали эвакуацию мирных жителей Донецкой Народной Республики на территорию России. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», - цитирует его «Донецкое агентство новостей».

Он добавил, что по договоренности с руководством РФ в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан.

«Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким», - подчеркнул Денис Пушилин.

Он информировал, что уже сообщил руководителям предприятий и учреждений, что необходимо организовать выезд семей сотрудников. «Штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения. Уважаемые земляки, прошу вас сохранять выдержку и спокойствие. Все вместе мы выстоим и победим», - подчеркнул он.