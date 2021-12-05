В России и мире

СМИ: ЕС изучает возможность наложить эмбарго на поставки нефти из России

Страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на источники.

«Мы работаем над пятым раундом санкций, предлагается много новых имен», - заявил агентству на условиях анонимности. высокопоставленный европейский дипломат.

Несмотря на четыре этапа санкций, Россия «не изменила курс в отношении Украины», утверждает агентство. Из-за этого страны Европы должны решить, вводить ли эмбарго на поставки нефти из России.

Неназванные дипломаты сообщили «Рейтеру», что страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении таких ограничительных мер, а Германия предостерегает от поспешных действия, поскольку цены на энергоносители в Европе и так высоки.

По словам дипломатов, эмбарго на энергоресурсы может быть введено в случае «массированной бомбардировки Киева» или использования «химического оружия». В понедельник санкции обсудят министры иностранных дел Евросоюза, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

После начала российской спецоперации по демилитаризации Украины западные страны заявили о новых санкциях против Москвы. Основные ограничения приходятся на банковский сектор, в том числе ЦБ, а также поставки высокотехнологичной продукции. Десятки крупнейших компаний также покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний. Кроме того, рестрикции затронули Белоруссию.

В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.