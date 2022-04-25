В Госдуму внесены поправки о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий

Единороссы внесли в Госдуму поправки, которые дают право льготного поступления в вузы детям ветеранов боевых действий, погибших при выполнении боевых задач за пределами России или ставших инвалидами. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
По словам сенатора, в рамках квоты «будет отдельный конкурс и в большинство вузов дети смогут пройти без вступительных испытаний». Кроме того, дети ветеранов будут включены в действующую квоту для приема льготников. «Также даем им возможность бесплатно учиться на подготовительных курсах вузов в школьный период», - добавил Турчак.
Он заметил, что детям, которые захотят пойти по стопам родителей-военнослужащих, дается право поступления в военные вузы на основании только результатов ЕГЭ. «Наши поправки - лишь малая толика того, что мы можем сделать для поддержки наших героев», - резюмировал Турчак, попросив руководство фракции «Единая Россия» в Госдуме обеспечить оперативное рассмотрение инициативы, чтобы дети ветеранов могли воспользоваться правом льготного поступления уже с 1 сентября.