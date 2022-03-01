Псковские профсоюзы собирают гуманитарную помощь для беженцев

Псковский облсовпроф организовал сбор гуманитарной помощи для беженцев жителей ДНР и ЛНР. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.
В пункте сбора принимаются:
«Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, в упаковке. Просим не остаться равнодушными к людям, оказавшимся в трудной ситуации», – добавили в облсовпрофе.
Пункт сбора расположен по адресу: Псков, улица Советская, 15 (Вахта).
Также все желающие могут принести помощь в местные отделения «Единой России». В Пскове пункт сбора находится на улице Гоголя, 9 (телефон 8 (8112) 66-25-12), в Великих Луках на улице Некрасова, 10 (телефон 8 (81153) 4-80-11). Адреса пунктов сбора в районах можно посмотреть на областном портале партии.