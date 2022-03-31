Политика

Выбирая Россию: беженка из Донбасса рассказала о переезде в Псков

Елена - жительница столицы Донецкой народной республики, города Донецка. Вместе с дочерью она приехала в Псковскую область 22 марта и уже начинает осваиваться в новом регионе.

О том, откуда пришлось уехать, как проходит адаптация на новом месте жительства беженка из Донбасса рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

— Как вы решились на переезд и почему выбрали именно Россию?

— Сейчас на территории Донецкой народной республики и Луганской народной республики идет спецоперация по освобождению наших республик от украинской агрессии. Конечно последние 8 лет мирной жизни у нас не было, у меня погиб муж в 2015 году, будучи военнослужащим республики.

В последнее время стало особенно страшно. Буквально недавно весь мир облетела новость, что в донецком микрорайоне «Текстильщик», где мы проживали, был прилет украинских снарядов в жилой дом. Тогда снова погибли мирные люди. Мы приняли решение выехать, потому что корни наши в России - у меня здесь много родственников. Другие варианты даже не рассматривались.

— Псковская область находится далеко от Украины. Почему вы выбрали именно наш регион?

— Например, в Горловке и в других населенных пунктах проводится централизованная эвакуация. Людей собирают в определенном месте сбора в определенное время. Люди приходят, садятся в автобусы, их вывозят в Ростовскую область, а затем направляют по регионам Российской Федерации. А некоторые просто едут к родственникам, знакомым, друзьям - кто как.

У меня в Пскове живет сестра, и мы сюда ехали целенаправленно. Меня сестра уже давно уговаривала: «Приезжайте, выезжайте». Когда уже у ребенка начались панические атаки, когда «прилеты» от ВСУ стали практически чуть ли не во дворе дома, мы выехали, чтобы ребенок спокойно закончил учебный год и был подальше от всего этого.

— Как вас приняли на Псковской земле?

— В целом хочу сказать огромное спасибо принимающей стороне. Во всех инстанциях, которые мы обошли, везде работают профессионалы. Нигде не было очередей. Везде нас хорошо принимали. Мы приходили и рассказывали, кто мы и откуда. И везде нам оказывали всяческое содействие.

— Ваша дочь сейчас учится в псковской школе?

— Да, она уже пошла учиться в школу, ее очень тепло приняли. Мы не успели дойти до школы, уже передали из отдела соцзащиты, что ребенку необходимо обеспечить бесплатное питание, потому что девочка - беженка, дочь погибшего военнослужащего. Везде принимают настолько тепло, настолько душевно. Ей очень понравились, уже подружки появились. Ребенок влился в мирную жизнь. Всем огромное спасибо!

— Не возникло ли трудностей с переходом на новую программу обучения?

— А у нас одна и та же программа. Дети в ДНР и ЛНР учатся по программе «Школа России». У нас российские учебники с 2014 года, и дети учатся по той же программе.

— Какую гуманитарную помощь предоставляют прибывшим людям?

— Нам сразу принесли продуктовый набор от «Единой России». Кроме того, дали координаты и телефон магазина, где можно получить вещи для ребенка. В большем мы не нуждались.

— Что можно сказать об информационном сопровождении? Откуда люди узнают, в какие инстанции нужно обращаться?

— Информация о том, куда беженцам нужно обращаться при эвакуации, распространялась еще в Донецке. Нужно сначала обратиться в администрацию, а затем поэтапно - отделы соцобеспечения и соцзащиты... Ребенку нужно было оформить СНИЛС, нам нужна была страховка... Нас везде, можно сказать, вели за ручку, рассказывали и прописывали маршруты, можно сказать, даже рисовали на листочке, где какой маршрут, как куда пройти и проехать.

— Не возникает ли у прибывающих людей проблем с получением медицинской помощи? Ведь у них, в отличие от граждан России, нет медицинского полиса.

— Мы уже являемся гражданами России. Мы получили российское гражданство еще в ноябре 2021 года, находясь на территории ДНР. Мы граждане России, поэтому мы на полном основании пришли и получили медицинскую страховку. СНИЛС у нас был в электронном формате — мы пошли и получили его уже на бумажном носителе. Никаких проблем в банке не было с открытием счетов для получения материальной помощи беженцам.

— Вы уже получили выплату, положенную беженцам?

— Мы уже открыли счет и получили банковскую карту. Насколько я знаю, ни у кого из беженцев вопросов с получением выплат не возникало.

— Планируете ли вернуться в Донецк после завершения спецоперации?

— Конечно, как бы тепло нас не принимали здесь, там — наш дом. Наша Родина — там. У меня там осталась мама, которая категорически отказалась куда-то выезжать.

Беседовала Екатерина Мазепина