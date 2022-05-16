В «Единой России» предложили новые меры поддержки участвующих в спецоперации военных

«Единая Россия» предлагает масштабировать региональные практики поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, на всю страну. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»
Военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, их семьям и детям необходима не только федеральная поддержка, но и региональная. Такой пример демонстрирует Приморский край, утверждая на внеочередной сессии краевого заксобрания пакет законопроектов «Единой России» о введении региональных льгот для семей военнослужащих, погибших или раненых в ходе СВО, отметил секретарь Генсовета во время рабочей поездки в регион.
Секретарь Генсовета напомнил, что 9 мая президент поддержал предложение «Единой России» и подписал указ, который предусматривает льготный порядок зачисления детей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции и получивших ранения, в вузы, военные учебные заведения, кадетские корпуса, суворовские, нахимовские училища.
В свою очередь секретарь Приморского отделения партии, губернатор региона Олег Кожемяко сообщил, что принимаемые краевым заксобранием инициативы «Единой России» дадут право на получение единовременных и ежемесячных денежных выплат семьям военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в спецоперации.
«Это выплата на приобретение или строительство жилого помещения детям военнослужащих и добровольцев, погибших или ставших инвалидами первой группы при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Она будет будет предоставляться детям при достижении ими возраста 18 лет по нормативам предоставления жилья детям-сиротам. Указанную выплату получат также дети, обучающиеся по очной форме обучения, которым на дату смерти родителя или установления ему инвалидности не исполнилось 23-х лет», - пояснил он.
Также предусмотрены единовременные выплаты военнослужащим и добровольцам, которые стали инвалидами, а также вдовам и родителям военнослужащих и добровольцев, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Детям военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами первой и второй группы, а также детям военнослужащих и добровольцев, будут предоставляться единовременные и ежемесячные выплаты.
«Детям военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами вне зависимости от группы инвалидности при выполнении задач в ходе специальной военной операции, а также детям погибших военнослужащих и добровольцев, в школах будет предоставляться бесплатное питание два раза в день», - рассказал Олег Кожемяко.
Ранее вступил в силу закон «Единой России» о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине. Он распространяет на этих солдат и офицеров меры социальной поддержки. К ним относятся ежемесячная денежная выплата, льготы при оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.