«Единая Россия» продолжает доставлять гуманитарную помощь жителям Донбасса. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в своем телеграм-канале.
Фото здесь и далее: телеграм-канал первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака
Вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным он отвез гуманитарную помощь в расположенный неподалеку поселок Розовка в Запорожской области. «Здесь тоже живут люди, которых украинская власть бросила. Людям не выплачивают пенсии и пособия, нет никакого снабжения. Передали жителям продуктовые наборы. Открыли приемную главы ДНР, куда теперь можно обращаться за помощью. В Розовке нас встретили мариупольцы, которые ищут своих родных, оставшихся в городе. Заявку на поиск они смогут оставить как раз в открывшейся приемной. Через нее уже будем искать людей», - сообщил первый вице-спикер Совфеда.