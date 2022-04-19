Госдума приняла закон о поддержке регионов в условиях санкционного давления

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий меры поддержки «финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях санкционного давления». Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: пресс-служба Госдумы
Так, в 2022 году из федерального бюджета на кредитование субъектов предусмотрено до 390,7 миллиарда рублей. Средства потребуются для погашения долгов по государственным и муниципальным ценным бумагам и коммерческим займам, срок погашения которых приходится на март — декабрь. Кредиты со сроком погашения до 2029-го под 0,1 процента годовых предоставят тем регионам, чей показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности на текущий год не превышает 1,5.
В первоначальной редакции документа фигурировали до 255,3 миллиарда рублей только на погашение долгов регионов, однако во втором чтении депутаты поддержали поправку, по которой выделили еще 134,5 миллиарда для муниципалитетов.
Закон также предусматривает предоставление субъектам в текущем году «казначейских» кредитов (на пополнение остатка средств на едином счете бюджета) в размере, не превышающем десяти процентов утвержденных доходов их бюджетов, и с возвратом не позднее 30 декабря 2022 года. Порядок и условия предоставления определит правительство.
Кроме того, регионы в этом году освободили от исполнения обязательств по ранее реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам. Ее погашение переносится на 2029 год.
Задолженность по ранее не реструктурированным бюджетным кредитам на частичное покрытие дефицитов региональных бюджетов, срок погашения которых наступает в текущем году, может быть реструктурирована или списана кабмином. В случае реструктуризации предусматривается, что задолженность по основному долгу и процентам по таким кредитам в 2022-м погашению не подлежит, в 2023-2024 годах выплачивается ежегодно по пять процентов суммы задолженности, а в 2025-2029 годах — ежегодно равными долями от остатка с возможностью досрочного погашения.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
В постановлении Госдумы о его принятии в третьем чтении содержится рекомендация правительству рассмотреть вопрос об адресной поддержке регионов, осуществлявших в январе — феврале 2022 года погашение своих долговых обязательств по госбумагам и коммерческим кредитам, сложившихся на 1 января 2022-го.