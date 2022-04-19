Санкциями не получится задушить экономику России — Александр Котов

Санкциями не получится задушить экономику России. Такое мнение высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), комментируя закрытие странами Балтии границ с Россией.
Санкции, которые действуют сейчас, и которые предполагается вводить, как раз мобилизуют экономику РФ, считает он. «Обратный эффект будет с точки зрения нашего внутреннего развития. Я убежден, что наше правительство, региональные органы власти найдут способы, когда экономику России будет развиваться более быстрыми темпами», — добавил Александр Котов.