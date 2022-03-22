Александр Котов назвал правильным признание Instagram и Facebook* экстремистскими

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 марта назвал правильным признание Instagram и Facebook* экстремистскими организациями их запрет на территории РФ.
Спикер регионального парламента предложил радиослушателю, который вел деятельность самозанятого в одной из этих сетей, искать другие рынки сбыта. «Мы готовы рассматривать любые предложения и реагировать на них быстро и оперативно», — добавил он.
*Напомним, 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность.