Обустройство беженцев в Псковской области проконтролировал губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход реализации мероприятий по обустройству на территории субъекта РФ вынужденных переселенцев из Украины, ДНР и ЛНР. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
Рабочее совещание с руководителями органов исполнительной власти региона и спецслужб состоялось в администрации Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области
Первая организованная группа в составе около 400 человек прибыла в Псковскую область несколько дней назад. Большинство приезжих направлено в согласованный пункт временного размещения.
Глава региона подчеркнул, что общая задача сегодня — организовать комплексное сопровождение прибывших граждан. Это и решение вопросов безопасности, и предоставление полного пакета социальных услуг, в том числе, медицинской, финансовой и юридической помощи, а в дальнейшем — содействие в трудоустройстве.
На совещании руководители региональных комитетов и управлений доложили о деталях проведенной работы.
Все прибывшие прошли экспресс-тестирование на COVID-19 и первичный медосмотр. При пункте временного размещения граждан круглосуточно работает временный медпункт, в котором дежурят 7 врачей и 17 медсестер. 25 человек, имеющие сопутствующие заболевания, находятся под наблюдением медиков. С людьми также работают психологи.
Что касается размещения, то, по словам председателя комитета по социальной защите Псковской области Ольги Евстигнеевой, условиями граждане довольны. В пункте организовано трехразовое (для детей — четырехразовое) питание, а также особый стол для граждан с сахарным диабетом. Проводится работа по оформлению для прибывших единой денежной выплаты.
Волонтеры Псковской области оперативно организовали для беженцев сбор вещей и предметов первой необходимости. Накануне груз был отправлен нуждающимся. Отметим, что группы добровольцев также занимаются организацией в лагере досуга для детей и адресно помогают маломобильным гражданам.
К воспитательно-образовательному процессу дети приступят со следующей недели. Места в школах и детских садах приезжим ребятам будут предоставлены без ущерба для местных ребят, заверил председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.
В ходе совещания речь зашла и о планах по трудоустройству лиц из числа беженцев. В настоящее время сформировали перечень из 562-х вакансий, 295 из которых с услугой предоставления жилья. Это, в том числе, крупные промышленные предприятия области. В ближайшее время на территории пункта размещения граждан пройдет ярмарка вакансий, после чего потенциальные работодатели проведут экскурсионные выезды на рабочие места. Рассматривается также возможность привлечения граждан к программам переобучения и повышения квалификации.
Добавим, что для прибывших граждан организована работа мобильных пунктов связи, в которых они могут приобрести сим-карты для связи с родственниками. Со стороны региональных управлений МВД и МЧС организованы работы по обеспечению безопасности и правопорядка на территории лагеря.
Губернатор поблагодарил всех, кто был задействован на первом этапе работы, в том числе волонтеров и благотворителей, по организации устройства вынужденных переселенцев с ЛДНР и Украины, и нацелил на четкое взаимодействие всех сторон в дальнейшем.