Политика

Олег Брячак: Ситуация стабилизируется, когда в Донбасс войдут наши миротворцы

Ситуация в Донбассе стабилизируется, когда туда войдут российские миротворцы. Такое в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олег Брячак.

«Как только туда дойдут наши миротворцы, поверьте, ситуация стабилизируется. Мы такое уже проходили в Крыму. Я непосредственно там был и прекрасно помню, когда в Крым, в частности, в Севастополь, ехал целый поезд вооруженных националистов, чтобы жечь и убивать русских людей. Так вот, как только туда зашли миротворцы, этот поезд в Севастополь приехал пустой. Они повыпрыгивали в полях, эти националисты, и, поджав хвосты, разбежались, я думаю, что то же самое будет и здесь», - предположил Олег Брячак.

По его мнению, решение начать специальную военную операцию в Донбассе было правильным и своевременным. «На мой взгляд, самая главная задача этой миссии — это защита русского населения, русских людей. Мы прекрасно видим, что там творится: там убивают женщин, детей, стреляют по мирным учреждениям, мирным домам, гибнут люди. Это все происходит уже на протяжении нескольких лет. Сейчас Украина усилила бомбардировки, поэтому такая мера была просто необходима. Я очень рад, что у нашего президента есть решимость на такие шаги», - сказал руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду».

«Санкции, конечно, будут, мы уже видим, что рубль начал слабнуть, что валюта опять растет, что выросли цены, очень существенно за последние несколько дней подскочили цены на металл. Да, будет непросто», - добавил Олег Брячак.

Ранее депутат областного Собрания прокомментировал решение о признании ДНР и ЛНР.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Украинские власти ввели военное положение на всей территории государства.