Олег Брячак: Ситуация стабилизируется, когда в Донбасс войдут наши миротворцы

Ситуация в Донбассе стабилизируется, когда туда войдут российские миротворцы. Такое в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олег Брячак.
По его мнению, решение начать специальную военную операцию в Донбассе было правильным и своевременным. «На мой взгляд, самая главная задача этой миссии — это защита русского населения, русских людей. Мы прекрасно видим, что там творится: там убивают женщин, детей, стреляют по мирным учреждениям, мирным домам, гибнут люди. Это все происходит уже на протяжении нескольких лет. Сейчас Украина усилила бомбардировки, поэтому такая мера была просто необходима. Я очень рад, что у нашего президента есть решимость на такие шаги», - сказал руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду».
«Санкции, конечно, будут, мы уже видим, что рубль начал слабнуть, что валюта опять растет, что выросли цены, очень существенно за последние несколько дней подскочили цены на металл. Да, будет непросто», - добавил Олег Брячак.
Ранее депутат областного Собрания прокомментировал решение о признании ДНР и ЛНР.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Украинские власти ввели военное положение на всей территории государства.