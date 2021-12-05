ФСБ сообщила об обстреле российского погранпункта со стороны Украины

Со стороны Украины обстрелян пограничный пункт пропуска Теткино в Курской области - никто не пострадал, а огневую точку подавили ответным огнем, сообщает ФСБ РФ.
«Об обстреле российского пункта пропуска: 24 февраля около 9.40 со стороны Украины произведен обстрел пункта пропуска Теткино Пограничного управления ФСБ России по Курской области. Пострадавших нет. Ответным огнем российских пограничников огневая точка подавлена», - цитирует релиз РИА Новости.
Напомним, сегодня утром президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.