В России и мире

ФСБ сообщила об обстреле российского погранпункта со стороны Украины

Напомним, сегодня утром президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

«Об обстреле российского пункта пропуска: 24 февраля около 9.40 со стороны Украины произведен обстрел пункта пропуска Теткино Пограничного управления ФСБ России по Курской области. Пострадавших нет. Ответным огнем российских пограничников огневая точка подавлена», - цитирует релиз РИА Новости.

Со стороны Украины обстрелян пограничный пункт пропуска Теткино в Курской области - никто не пострадал, а огневую точку подавили ответным огнем, сообщает ФСБ РФ.

Мне все равно

Нет, не верю госпропаганде

Не верю в реальность перспективы большой волны беженцев

Не готов, так как не хочу пускать в свой дом незнакомцев

Да, готов. Это же наш братский народ

Не готов, поскольку они должны решать свои проблемы самостоятельно

Я готов, но не располагаю достаточной для этого жилплощадью

Нет, не готов. Считаю, что беженцы должны жить в специальных лагерях

Конечно. У меня есть все необходимое для этого

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