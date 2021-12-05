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В Донецке взорвали машину начальника Народной милиции

Автомобиль, взорванный на парковке возле дома правительства в Донецке, принадлежал начальнику Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денису Синенкову, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отмечается, что сам Синенков не пострадал. На месте работают экстренные службы и сотрудники министерства государственной безопасности.

Ранее стало известно, что в центре Донецка произошел мощный взрыв. Информации о жертвах или пострадавших пока нет.

18 февраля власти ДНР начали эвакуировать жителей республики в Ростовскую область из-за обострения ситуации на линии разграничения. Первые автобусы отправятся в сторону России в 20:00 по московскому времени. В первую очередь будут эвакуированы женщины, дети и пожилые люди.