Армен Мнацаканян: Сейчас важно сплотиться и поддержать друг друга, наши Вооруженные силы

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян, комментируя специальную операцию на территории Украины, призвал сплотиться и поддержать друг друга, а также Вооруженные силы РФ.
Армен Мнацаканян подчеркнул, что как историк по образованию и как человек, прошедший срочную службу в Советской армии, он понимает и принимает назначение специальной операции «как превентивной меры против зашедших слишком далеко в своих антироссийских планах и действиях неонацистских сил на территории сопредельного государства». «Важно каждому из нас в своем близком кругу не скатываться к агрессии против украинцев в целом! Подчас, у каждого из членов одной семьи свой вариант решения ситуации: начинаем спорить, ругаться и нагнетать. Хотя каждый адекватный человек в сложившихся обстоятельствах хочет скорейшего наступления мира», - продолжил он.
Вице-спикер регионального парламента пояснил, что он не призывает всех молчать. «Я прошу думать, что говорим. И делать, если можем сделать. Например, помочь жителям Донбасса, посильно и от души. Одно маленькое доброе дело всегда лучше множества громких и пышных слов», - добавил он.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.