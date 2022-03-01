Политика

Армен Мнацаканян: Сейчас важно сплотиться и поддержать друг друга, наши Вооруженные силы

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян, комментируя специальную операцию на территории Украины, призвал сплотиться и поддержать друг друга, а также Вооруженные силы РФ.

«С уважением отношусь к праву каждого человека в нашей стране иметь и свободно выражать свое мнение. Вопрос, как мы пользуемся этим правом? Осознаем ли меру и степень ответственности за свои слова, сказанными на эмоциях, в пылу споров и обсуждений? Способны ли объективно оценить ситуацию? Не поддаваться фейкам и домыслам? Фраза о том, что "вчерашние интернет-вирусологи быстро стали дипломатами, военными экспертами и политологами" сейчас уже не кажется шуткой», - отметил он в своем Instagram-аккаунте.

Армен Мнацаканян подчеркнул, что как историк по образованию и как человек, прошедший срочную службу в Советской армии, он понимает и принимает назначение специальной операции «как превентивной меры против зашедших слишком далеко в своих антироссийских планах и действиях неонацистских сил на территории сопредельного государства». «Важно каждому из нас в своем близком кругу не скатываться к агрессии против украинцев в целом! Подчас, у каждого из членов одной семьи свой вариант решения ситуации: начинаем спорить, ругаться и нагнетать. Хотя каждый адекватный человек в сложившихся обстоятельствах хочет скорейшего наступления мира», - продолжил он.

«Все мы находимся в трудной ситуации. В еще более сложной и болезненной – люди в зоне спецоперации, в ДНР и ЛНР. Сейчас важно сплотиться и поддержать друг друга, наши Вооруженные силы. Убежден, вопросами проведения спецоперации, дипломатией, экономикой, политикой должны и могут заниматься профессионалы. В силах каждого из нас - выполнять свою работу четко и грамотно, сохранять выдержку. Взаимопомощь, сопереживание, сочувствие – это сейчас в каждом из нас гораздо важнее, чем "глубокие" познания в большой политике», - подчеркнул Армен Мнацаканян.

Вице-спикер регионального парламента пояснил, что он не призывает всех молчать. «Я прошу думать, что говорим. И делать, если можем сделать. Например, помочь жителям Донбасса, посильно и от души. Одно маленькое доброе дело всегда лучше множества громких и пышных слов», - добавил он.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.