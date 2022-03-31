Более 70 беженцев из Донбасса прибыли в Псковскую область

На данный момент в Псковской области находятся 74 беженца, которые прибыли с территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева.
Она отметила, что комитет по социальной защите Псковской области назначен уполномоченным органом по социально-бытовому размещению граждан, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик. «Мы знаем, где они все остановились, поддерживаем с ними связь, если нужна какая-то помощь, мы интересуемся этим и в адресном режиме каждого отправляем в какой-либо орган или учреждение, который им нужен по приезду, будь это школа для ученика, детский сад для дошкольника, центр занятости для того, кто хочет утроиться на работу, медицинская организация для того, чтобы пройти различные медицинские исследования», - пояснила председатель профильного комитета.