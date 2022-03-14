«Макдоналдс» в Пскове продолжает свою работу

Ресторан «Макдоналдс», расположенный на парковке у гипермаркета «Империал» в Пскове, продолжил работу утром 14 марта. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил директор гипермаркета Николай Рассадин.
«Да, ресторан работает. Какие у них дальнейшие планы, я пока не знаю, но я уже говорил, что из головного офиса пришло письмо о том, что нам с ними нужно обсудить дальнейшую логистику», - рассказал Николай Рассадин.
Напомним, планировалось, что ресторан «Макдоналдс» в Пскове закроют 14 марта.