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Андрей Турчак прибыл в прифронтовую зону в Донецке

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак прибыл в прифронтовую зону в Донецке. Как сообщает телеграм-канал WarGonzo, вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным он приехал на мобилизационный пункт в прифронтовую зону в столице ДНР.

Фото: телеграм-канал WarGonzo

Как ранее сообщало ТАСС, в рамках визита ожидается совместная пресс-конференция Андрея Турчака с Денисом Пушилиным.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого ухудшения ситуации в Донбассе. В республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые среди мирного населения. 18 февраля главы ЛНР и ДНР в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию.