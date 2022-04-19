Как санкции отразятся на псковском рынке цветов, рассказали эксперты

Пришедшие в Россию санкции коснулись всех сторон жизни общества – и продуктов питания, и одежды, и цветных металлов. Новая экономическая угроза нависла над рынком цветов, которые раньше фурами завозились из Голландии и других стран.
Фото: крестьянское фермерское хозяйство Светланы Мельник
Новый пакет санкций, принятый Евросоюзом, ограничил экспорт из стран Европы в Россию цветов, а также клубней и луковиц растений. При этом, по словам президента ассоциации «Теплицы России» Алексея Ситникова, даже своего посадочного материала для наиболее популярных в России цветов — роз и тюльпанов — в стране нет. Он был импортным на 100%, писали федеральные издания.
Однако, как отмечает псковичка Людмила Десятик, которая держит свое крестьянско-фермерское хозяйство, в производстве тюльпанов главное — не грунт, а луковицы. Вырастить их в суровом российском климате невозможно, а потому каждой осенью луковицы прибывали в ее хозяйство из Голландии. Затем, к 8 марта, свежие тюльпаны расходились крупными партиями по точкам всего региона.
Подробнее — в материале «МК в Пскове».