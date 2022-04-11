Политика

Правительство готово поддержать уголовное наказание за исполнение западных санкций

Правительство намерено поддержать законопроект группы депутатов во главе с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком о введении уголовного наказания для тех, кто исполняет санкции западных стран против РФ. Это следует из проекта отзыва кабмина.

Его уже рассмотрели на комиссии по законопроектной деятельности в правительстве, добавили в «Известиях». Отзыв дополнят высказанными замечаниями и направят в Госдуму, сказал изданию источник в кабмине. Он подтвердил подлинность документа.

Нарушителям грозит штраф до 1 млн рублей или до 10 лет лишения свободы. Речь идет о правках статьи 201 УК — «Злоупотребление полномочиями».

В проекте отзыва сказано, что «концептуальных возражений в части указанных мер уголовной ответственности не имеется». Государство вправе устанавливать ее за общественно опасные деяния, которые причиняют существенный вред и не могут быть предотвращены с помощью других правовых средств, уточняется в документе.

При этом, в законопроекте не в полной мере учтены объекты уголовно-правовой охраны, уверены в кабмине. Ведь ограничительные меры уже введены или могут вводится не только против страны, но и против граждан, юридических лиц. В итоге правительство намерено поддержать законопроект с учетом его доработки по высказанным замечаниям.

«Надеемся на рассмотрение [законопроекта в первом чтении в Госдуме] в ближайшее время. Предварительное обсуждение с профильным комитетом Думы прошло очень конструктивно», — сообщил один из соавторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Первый пакет санкций против России ЕС презентовал в конце февраля, после этого Евросоюз сформировал еще четыре. Ограничительные меры против страны, отдельных компаний и граждан также ввели США и ряд других стран.