Российские военные взяли под контроль еще 5 населенных пунктов на Украине. Об этом заявил сегодня, 7 марта, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Фото: скриншот из видео Министерства обороны РФ
«Подразделения российских вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлиновка, Майорово и Ремовка. Всем мирным жителям освобожденных населенных пунктов оказывается гуманитарная помощь», - цитирует его ТАСС.
Также Игорь Конашенков сообщил, что войска Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) освободили 12 населенных пунктов.
«Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Кудряшовка, Воронов, Метелкино, Медвежье, Аскороновка, Петровка, Александровка», - сказал он. Конашенков добавил, что подразделения народной милиции ДНР установили контроль над пятью пунктами, среди них - Березовое, Ясное, Максимовка и Валерьяновка.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.