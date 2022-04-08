Авиакомпанию только для российских туристов планируют создать в Турции

Турецкие власти рассматривают возможность финансирования проекта создания базирующейся в аэропорту Антальи новой авиакомпании, которая занималась бы исключительно перевозкой туристов из России на отдых в Турцию. Об этом сообщила местная газета «Sabah» со ссылкой на свои источники.
В материале говорится о дорожной карте из трех пунктов, отмечают «Известия».
Первый предусматривает кредиты под госгарантии для поддержки нескольких крупных принимающих компаний, лишившихся российских туристов из-за авиасанкций.
Второй — выделение 1,5 млн кресел на рейсах авиакомпании «Turkish Airlines» для блоков туроператоров. Этот пункт уже реализуется.
Третий — возможное создание авиакомпании. Для этого могут быть привлечены борта без рисков вторичных санкций и без страховых рисков. Вероятно, это будут самолеты одной или нескольких турецких авиакомпаний, которые временно передадут воздушные суда в аренду новому перевозчику.
Подчеркивается, что решение по данному вопросу еще не принято, он находится в проработке.
Накануне авиакомпания «Turkish Airlines» заявила, что ее рейсы на и с Украины, из Белоруссии и Ростова-на-Дону отменены до 15 мая включительно. Кроме того, до 18 апреля отменяются рейсы и из Сочи. Ряд стран закрыли небо для полетов российских самолетов в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.