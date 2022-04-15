Омбудсмен рассказал о положении беженцев в Псковской области на всероссийском совещании

Уполномоченый по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в совещании, которое провела уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Совещание было посвящено защите прав эвакуированных жителей ДНР, ЛНР и Украины, которым при помощи гуманитарных корридоров или самостоятельно удалось приехать в Россию, сообщил Псковской Ленте Новостей Дмитрий Шахов.
Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов
Выступая на совещании, псковский омбудсмен проинформировал участников мероприятия о ситуации, которая в настоящий момент сложилась в Псковской области по приёеу и размещению беженцев, а также деятельности органов власти по обеспечению их прав.
Как отметил Дмитрий Шахов, централизовано в Псковскую область беженцы прибыли только в понедельник 11 апреля и сразу по решению властей были размещены в подготовленном для них пункте временного пребывания (ПВР). В ПВР, который открылся на базе санатория «Голубые озера» в Невельском районе. Региональные власти вместе с федеральными структурами власти создали комплексные условия для помощи и поддержки таких граждан, тем более, что многие приехали со своими детьми и домашними животными. Сегодня там проживают 375 человек, 74 из которых дети.
Для беженцев организовано трехразовое питание, для детей - 4 раза, также учитываются потребности тех, кто имеет диагноз «диабет». В ПВР организована круглосуточная медицинская помощь, консультации психологов, поскольку есть пострадавшие из-за бомбежек и артобстрелов, оказывается помощь в разъяснениии законодательства России по вопросам материальной и иной поддержки для беженцев, а также порядок и содействие в восстановлении необходимых документов.
В своем выступлении псковский омбудсмен рассказал коллегам о ряде особенностей, которые могут возникать в связи с прибытием граждан Украины в субъекты РФ, имеющих государственную границу со странами Европейского Союза, и желающих проследовать в эти страны.
Завершая выступление, Дмитрий Шахов особо подчеркнул, что быстрому и качественному оказанию всесторонней помощи жителям ЛНР, ДНР и Украины, вынужденным покинуть свои родные места, способствует оперативное взаимодействие между аппаратами федерального и регионального омбудсменов, а также региональными и федеральными властями в каждом субъекте России.